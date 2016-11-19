Нове антипутінське призначення в команді Трампа

Адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, здається, наповнюється все більшою кількістю політиків, які рішуче налаштовані протидіяти російським вибрикам на міжнародній арені, - про це replyua.net стало відомо з публікацій видання «Цензор.нет».
Так, сьогодні, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп провів одну з перших зустрічей, спрямованих на формування своєї адміністрації. Відтак, було проведено переговори з членом Республіканської партії США Міттом Ромні. Коментуючи цю зустріч, Ромні наголосив, що основною темою розмови стали «загрози, які постають перед Сполученими Штатами у сучасному світі». Політик наголосив, що він обмінявся думками з Трампом і що «зустріч була доволі плідною».
Нагадаємо, Ромні, поряд з Руді Джуліані, називають одним із основних претендентів на посаду очільника зовнішньополітичного відомства США – Державного департаменту. Політик відомий своїми антиросійськими висловлюваннями, зокрема, він називав РФ «ворогом Америки № 1». Крім того, Ромні належить до крила консерваторів, виступає за традиційні сімейні цінності, засуджує одностатеві шлюби тощо.
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