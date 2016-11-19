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Мелании Трамп в резкой форме отказала дизайнер, работавшая с Мишель Обамой

Мелании Трамп в резкой форме отказала дизайнер, работавшая с Мишель Обамой
Софи Тиллет, известный дизайнер, сотрудничающая с Мишель Обамой, написала открытое письмо, где заявила о том, что отказывается одевать Меланию Трамп, когда она станет первой леди, и призвала всех поддержать ее решение, передает replyua.net.

На своей странице в Твиттере дизайнер написала о том, что не намерена сотрудничать с женой Трампа и призывает всех остальных дизайнеров со всего мира присоединиться к этому «бойкоту». По словам Тиллет, она является человеком, стремящимся к свободе и выступающим против дискриминации в любой ее форме, поэтому она отказывается контактировать с супругой человека, который продвигает расизм, ксенофобию и сексизм.

«Я не хочу не только не создавать одежду для будущей первой леди, но и вообще каким-либо образом ассоциироваться с ней. Ее муж не совместим с ценностями, с которыми живет американский народ. Призываю коллег присоединиться ко мне», написала дизайнер. Также она отметила, что политику и творчество не смешивают, но в сложившейся ситуации она уже не может поступить по-другому.
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