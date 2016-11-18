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У Трампа первые важные назначения

У Трампа первые важные назначения
Дональд Трамп, будущий президент Соединенных Штатов, сегодня выбрал двух кандидатов на важные посты в новой Администрации США, сообщает replyua.net со ссылкой на агентство Блумберг.

Новым генеральным прокурором страны станет Джефф Сешнс, сенатор-республиканец. Главой Центрального разведывательного управления был назначен Майкл Помпео, конгрессмен. Новость о возможном назначении этих американцев появилась в СМИ несколько часов назад, однако чуть позже многие агентства также сообщили, что Сешнс уже принял предложение Дональда Трампа. Некоторое время спустя Помпео также заявил о том, что согласился занять должность главы Центрального разведывательного управления. Напомним, что ранее стало известно о назначении Майкла Флинна советником Трампа по национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что он занимает активную пророссийскую позицию и поддерживает политику Путина. Флинн руководил при Обаме до 2014 года Разведывательным управлением США. Как подчеркивают специалисты, это очень нехорошая новость для Украины – Трамп набирает людей, который могут навредить Киеву и установить новые отношения с Россией.
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