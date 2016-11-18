В окружении Трампа может появиться ярый фанатик Путина

Трамп продолжает набирать людей в новую команду, и последняя новость из Штатов может свидетельствовать о том, что миллиардер не собирается менять свою предвыборную риторику, информирует replyua.net со ссылкой на Новое время.
Эксперт Аскольд Крушельницкий сообщает о том, что Трамп предложил должность советника по национальной безопасности Майклу Флинну. Этот человек может стать еще более опасным и непредсказуемым, нежели сам Дональд Трамп. Майкл Флинн является одним из самых ярых фанатов России – он поддерживает политику Путина, часто бывает в России и произносит пророссийские речи. По словам эксперта, Флинн намного опаснее Манафорта.
Этот человек до 2014 года возглавлял при Обаме Разведывательное управление Министерства обороны, также был замечен в Москве – за свои выступления и похвалу в адрес Путина американец получал деньги. На званом ужине Флинн сидел по правую руку Путина, и, если этот человек станет советником Трампа по нацбезопасности, он будет принимать ключевые решения в стране. Флинн представляет огромную угрозу для Украины, уверен эксперт.
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