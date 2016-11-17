КНДР заявила о готовности сотрудничать с США после избрания Трампа

Информационное агентство Reuters пишет, что власти Северной Кореи заявили о своей готовности нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки, если администрация Дональда Трампа, которая будет сформирована январе 2017 года, выполнит ряд условий, - об этом передает replyua.net.
Se Pyong, посол КНДР в ООН, заявил журналистам Reuters, что Пхеньян готов идти на переговоры и возобновление связей с США в случае, если Трамп поспособствует подписанию мирного договора между Южной Кореей и Северной Кореей, которые юридически все еще находятся в состоянии войны, а также обеспечит вывод американских войск из Южной Кореи.
Se Pyong добавил, что с сегодняшнего дня Северная Корея будет проводить политику так называемого «синхронного развития», суть которой состоит в том, что Пхеньян будет одновременно развивать и ядерную программу, и экономику страны. Reuters сообщает, что представители дипломатической миссии КНДР в ООН начали вести «неформальные дискуссии и неофициальные переговоры» с американскими учеными и бывшими должностными лицами США в Женеве. Как известно, какие-либо контакты или подобные переговоры не происходили между странами с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году.
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