СМИ рассекретили первую встречу Трампа после инаугурации

Сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает replyua.net со ссылкой на ВВС.
Как стало известно, ранее Трамп постоянно подвергал критике соглашение о свободной торговле, которое заключил Обама с японцами. Также миллиардер неоднократно повторял, что восхищается тем, как Абэ руководит своей страной, однако также Трамп подвергал большой критике многих других азиатских политиков. В издании отмечают, что миллиардер говорил о том, что Сеул и Токио выделяют слишком мало средств на поддержание военного контингента США в Южной Корее и Японии.
«Трамп заявил, что Сеул и Токио должны наращивать ядерный потенциал, чтобы противостоять Северной Корее, от которой идет большая угроза, и такое заявление республиканца вызывает, по меньшей мере, испуг», считают в издании. Штаб Дональда Трампа опубликовал информацию о том, с какими зарубежными лидерами миллиардер проведет переговоры после вступления в должность, и первым в списке значится имя премьер-министра Японии.
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