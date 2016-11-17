Хиллари Клинтон: Не теряйте веры в Америку, боритесь за наши ценности – и никогда не сдавайтесь

После длительного уединения, проигравшая на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, пообщалась со своими избирателями. Своей речью она вызвала слезы на глазах своих поклонников, передает Би-би-си.
По словам Клинтон, в ее жизни уже было много, как радостных, так и печальных моментов, но впервые ей не хватало воздуха на этой земле, когда ей сообщили предварительные результаты выборов. «Я по жизни оптимист и никогда опускаю руки, всегда дохожу до финиша и лишь потом осознаю, какой достигнут результат, но после обнародования результатов голосования я впервые почувствовала себя одинокой и беспомощной, поэтому и закрылась в четырех стенах от всего мира подальше. У меня не было обиды ни на своих соотечественников, ни на своего конкурента Трампа, мне просто захотелось все переосмыслить и побыть одной», – рассказала Клинтон.
Она призналась, что пока еще ей очень тяжело дается любой выход в люди. «Я не боюсь посмотреть в глаза своих единомышленников, я просто переосмысливаю некоторые моменты, но уже сейчас я призываю всех сплотиться и преодолеть огромнейший раскол в американском обществе. Мы должны начать бороться за наши ценности и наше единство», – подытожила Хиллари Клинтон.
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