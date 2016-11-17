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Клинтон впервые выступила перед американцами после выборов

Клинтон впервые выступила перед американцами после выборов
Впервые после поражения на президентских выборах Хиллари Клинтон официально вышла в свет и выступила на собрании американского Фонда защиты детей, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. Демократка рассказала своим сторонникам, что выборы внесли раскол в общество США, однако американцы должны верить в хорошее будущее своей страны.

По словам Клинтон, она очень тяжело пережила поражение на выборах, однако должна призвать американцев бороться дальше и не сдаваться. «Скажу честно – прийти сюда и выступить перед вами мне было очень непросто после выборов. Всю эту неделю мне просто хотелось свернуться в клубок на диване и почитать хорошую книгу, и меньше всего мне хотелось выходить из дома. Многие из вас очень разочарованы результатами президентских выборов, а, как я разочарована – не передать словами. Последние несколько дней многие спрашивали себя о том, действительно ли США такие, как мы их себе представляли», заявила Клинтон.

По ее словам, произошел сильный раскол в обществе, но это не конец и нужно бороться за будущее детей.
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