Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность

Дональд Трамп рассматривает еще одну кандидатуру на очень высокую должность, информирует replyua.net со ссылкой на агентство Блумберг.
В агентстве утверждают, что согласно информации от проверенного источника, сенатор от Техаса Тед Круз может стать генеральным прокурором Соединенных Штатов, и его кандидатуру лично рассматривает избранный президент Дональд Трамп. 15 ноября Круз посещал в Нью-Йорке Трамп Тауэр, и, судя по всему, провел переговоры с миллиардером. 45-летнего сенатора у Трамп Тауэр поджидали десятки журналистов, однако Круз вел себя очень сдержанно и лишь отметил, что эти президентские выборы стали неким мандатом для серьезных изменений.
Когда журналисты спросили, будет ли у него какая-то интересная работа в новой Администрации США, сенатор уклонился от ответа. Напомним, что Тед Круз был основным соперником Дональда Трампа во время предвыборной гонки, и даже имел неплохие рейтинги в некоторых штатах, однако в последний момент сенатор от Техаса снял свою кандидатуру, признав поражение.
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