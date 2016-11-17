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Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность

Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность
Дональд Трамп рассматривает еще одну кандидатуру на очень высокую должность, информирует replyua.net со ссылкой на агентство Блумберг.

В агентстве утверждают, что согласно информации от проверенного источника, сенатор от Техаса Тед Круз может стать генеральным прокурором Соединенных Штатов, и его кандидатуру лично рассматривает избранный президент Дональд Трамп. 15 ноября Круз посещал в Нью-Йорке Трамп Тауэр, и, судя по всему, провел переговоры с миллиардером. 45-летнего сенатора у Трамп Тауэр поджидали десятки журналистов, однако Круз вел себя очень сдержанно и лишь отметил, что эти президентские выборы стали неким мандатом для серьезных изменений.

Когда журналисты спросили, будет ли у него какая-то интересная работа в новой Администрации США, сенатор уклонился от ответа. Напомним, что Тед Круз был основным соперником Дональда Трампа во время предвыборной гонки, и даже имел неплохие рейтинги в некоторых штатах, однако в последний момент сенатор от Техаса снял свою кандидатуру, признав поражение.
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