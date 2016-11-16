Пионтковский: Трамп может выбрать один из двух сценариев по России

Очень сложно сейчас прогнозировать, как будет вести себя Трамп по отношению к России, поскольку он не только непредсказуемый человек, но и неопытный политик. Как сообщает replyua.net, об этом Андрей Пионтковский пишет в блоге на Обозревателе.
По словам российского политолога, Трамп всегда интересовался бизнесом и женщинами, а не внешней политикой, и в его голове настоящая каша, однако предыдущие заявления вызывают серьезное беспокойство, в частности, слова о Крыме. «Во время предвыборной гонки Трампа окружали российские агенты, и тот же Манафорт успешно вдалбливал в его голову позицию о самой большой угрозе в виде ИГИЛ, а, если Путин с террористами сражается, значит, и США должны объединиться с РФ и забыть другие разногласия. Трамп может сознательно или несознательно сливать Украину», отмечает Пионтковский.
С другой стороны, пишет политолог, Трамп выиграл, но его окружают республиканцы, которые требуют предоставить оружие Украине и в свое время приняли закон об Украине. «Без этих республиканцев Трамп управлять не сможет и на столкновение с ними не пойдет из-за разногласий во внешнеполитическом курсе», считает политолог.
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