В США создали альянс противников Трампа «Не мой президент»

Участники протестных групп в Соединенных Штатах Америки, по инициативе которых по всей стране начались массовые акции протеста в связи с избранием представителя Республиканской партии Дональда Трампа новым главой Белого дома, сообщили, что объединяются в альянс, который будет называться «Не мой президент», сообщает replyua.net.
По словам активистов, новый альянс намерен оказывать давление на Коллегию выборщиков США для того, чтобы они проголосовали за избрание президентом демократки Хиллари Клинтон, которая, как они считают, является «более ответственным кандидатом, чем Дональд Трамп».
В настоящее время известно, что членами нового объединения стали протестные движения из Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерси.
При этом, аналитики утверждают, что надежды на то, что Коллегия выборщиков проголосует за другого кандидата, вопреки всенародному волеизъявлению, весьма далеки от реальности.
Как уже сообщалось, в разных городах США люди вышли на улицу с протестами против Дональда Трампа.
Сегодня же появилась информация, что кандидат на должность президента от Демократической партии Хиллари Клинтон обошла своего соперника, республиканца Дональда Трампа, по голосам от избирателей. За бывшего государственного секретаря свои голоса отдали 61,963,234 человек. А за миллиардера - 60,961,185 избирателей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter