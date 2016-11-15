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Пайфер: Трамп удивил самого себя

Пайфер: Трамп удивил самого себя
Неожиданная победа Трампа на выборах удивила не только американцев, но и самого Трампа. Как сообщает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

По его словам, президентство Трампа может привести к самым неожиданным переменам во всем мире – к отношениям с Россией, к новому отношению США касательно Украины, а также к изменениям в НАТО. «Если Трамп будет придерживаться той же линии, что и во время президентской гонки, можно ожидать перезагрузки в отношениях с Россией. Это означает, что агрессия РФ по отношению к Украине будет игнорироваться, также будет усилена поддержка Асада и усугубится еще одна проблема, общая для всей Европы, - повысится угроза для европейского порядка безопасности. Вероятно, Трамп пойдет по стопам Трумэна, и республиканцы будут стараться переубедить его», считает дипломат.

По мнению Пайфера, интрига насчет ключевых постов в Администрации все еще сохраняется – однако большинство политиков являются консерваторами и придерживаются курса, который продолжается уже семь десятилетий. Дипломат считает, что Трампу очень хочется быть успешным, и у него огромное эго, но, чтобы стать успешным, нужно окружить себя профессионалами.
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