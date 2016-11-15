валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Киселев: я очень сильно ошибался

Киселев: я очень сильно ошибался
В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.

«Утешить меня может лишь одно – практически все ошиблись в своих прогнозах, и победу одержал Дональд Трамп. Ошиблись даже авторитетные издания, и только один сайт - realclearpolitics.com – дал более-менее реалистичный прогноз, опубликовав электоральную карту США. Это прогноз был самым сдержанным касательно победы Клинтон – ей предрекали 272 голоса выборщиков, а Трампу – 266 голосов», пишет Киселев. По его словам, согласно именно этому прогнозу Клинтон могла уступить республиканцу в Огайо, Северной Каролине и Флориде.

Киселев отмечает, что в поражении Клинтон отчасти виноват Джеймс Коми, который за несколько дней до выборов заявил о возобновлении расследования, однако социологи не могут подтвердить такие данные, хотя об этом говорила даже сама Клинтон. Также журналист отмечает, что Клинтон не нужно было сбрасывать со счетов «работящих белых американцев», которые проголосовали за Трампа.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день