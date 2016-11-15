Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.
«Утешить меня может лишь одно – практически все ошиблись в своих прогнозах, и победу одержал Дональд Трамп. Ошиблись даже авторитетные издания, и только один сайт - realclearpolitics.com – дал более-менее реалистичный прогноз, опубликовав электоральную карту США. Это прогноз был самым сдержанным касательно победы Клинтон – ей предрекали 272 голоса выборщиков, а Трампу – 266 голосов», пишет Киселев. По его словам, согласно именно этому прогнозу Клинтон могла уступить республиканцу в Огайо, Северной Каролине и Флориде.
Киселев отмечает, что в поражении Клинтон отчасти виноват Джеймс Коми, который за несколько дней до выборов заявил о возобновлении расследования, однако социологи не могут подтвердить такие данные, хотя об этом говорила даже сама Клинтон. Также журналист отмечает, что Клинтон не нужно было сбрасывать со счетов «работящих белых американцев», которые проголосовали за Трампа.
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