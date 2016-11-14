Портников: Политика Трампа обеспечит крах России

Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье «Трамп, нефть и Россия» пишет, что неважно, о чем договорятся Владимир Путин и Дональд Трамп – энергетическая политика США ведет к экономическому краху России, и это – главное.
Портников сообщает, что Трампу, чтобы не получить через два года демократический конгресс, нужно выполнить большую часть своих обещаний. «Эксперты со всего мира гадают, что же он выберет, однако все решит исход его переговоров с республиканской элитой. Не возникает сомнений только одно положение – Трамп будет настаивать на дерегулировании добычи нефти, как и все остальные республиканцы. А это значит, что США будет добывать больше нефти, налоги на нее снизятся, экспорт увеличится. Все это ведет к тому, что цена на нефть будет еще ниже», - пишет блогер.
Журналист подчеркивает, что еще больше ситуацию может усугубить уменьшение китайского импорта в США. «В таком случае Китай будет нуждаться в меньшем импорте нефти, а значит, цены на нее упадут еще больше», - сообщает Портников. Он добавляет: «Стоит только представить, что в такой ситуации случится с Россией». Блогер резюмирует: «Не важно, о чем договорятся Путин и Трамп, главное, что энергетическая политика Трампа ведет к уничтожению России, а Украине только это и надо. Только с неагрессивной Россией под боком Украина сможет жить спокойно».
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