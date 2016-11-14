У Трампа открещиваются от заявлений Кремля о сотрудничестве с его штабом

Республиканец, советник Дональда Трампа Руди Джулиани поспешил назвать неправдивой информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил о том, что Путин неоднократно «контактировал со штабом Трампа».
По словам Джулиани, в преддверии инаугурации Дональда Трампа Москва хочет выторговать себе больше преференций, вот и пытается посылать в общество информационные импульсы, которые не соответствуют действительности. Джулиани заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо контактах штаба Дональда Трампа с властями РФ.
«Во время искательной компании я с Дональдом Трампом стал одной семьей, потому что находился вместе с ним и днем, и ночью, был посвящен во все публичный и не публичные встречи, отвечал за все внешнеполитические контакты. При всей это картине мне абсолютно непонятны информационные вбросы Кремля», – отметил Руди Джулиани. Он отметил, что хотел бы заняться военным арсеналом США. «В первую очередь нужно увеличить число военных с 420 тысяч до 550 тысяч, число батальонов морских пехотинцев – с 27 до 36, тоже самое должно касаться военных кораблей и истребителей. Трамп полностью с этим согласен, так как мирный диалог возможен только тогда, когда за твоей спиной мощная армия», – считает Джулиани.
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