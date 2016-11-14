валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

У Трампа открещиваются от заявлений Кремля о сотрудничестве с его штабом

У Трампа открещиваются от заявлений Кремля о сотрудничестве с его штабом
Республиканец, советник Дональда Трампа Руди Джулиани поспешил назвать неправдивой информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил о том, что Путин неоднократно «контактировал со штабом Трампа».

По словам Джулиани, в преддверии инаугурации Дональда Трампа Москва хочет выторговать себе больше преференций, вот и пытается посылать в общество информационные импульсы, которые не соответствуют действительности. Джулиани заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо контактах штаба Дональда Трампа с властями РФ.

«Во время искательной компании я с Дональдом Трампом стал одной семьей, потому что находился вместе с ним и днем, и ночью, был посвящен во все публичный и не публичные встречи, отвечал за все внешнеполитические контакты. При всей это картине мне абсолютно непонятны информационные вбросы Кремля», – отметил Руди Джулиани. Он отметил, что хотел бы заняться военным арсеналом США. «В первую очередь нужно увеличить число военных с 420 тысяч до 550 тысяч, число батальонов морских пехотинцев – с 27 до 36, тоже самое должно касаться военных кораблей и истребителей. Трамп полностью с этим согласен, так как мирный диалог возможен только тогда, когда за твоей спиной мощная армия», – считает Джулиани.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11979

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

14 ноя 2016
8976

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит


Свежие новости

Казарин: политика Кремля – прямой путь к его саморазрушению

Лавров не доволен новыми решениями США, - Reuters

Мальцев: Трамп гнобитиме Путіна в рази сильніше ніж могла б Клінтон (відео)

Назад в СССР: Додон инициирует референдум об отмене ассоциации с ЕС

Мы теряем его: Доллар бежит из России

Черговий провал Путіна: соратник Трампа заявив, що нова адміністрація вестиме переговори з Росією з позиції сили (відео)

Непредсказуемость Трампа: Америка не может стать великой вместе с Россией

Эксперт: Кличко сдал первый экзамен на твердую пятерку

У Трампа открещиваются от заявлений Кремля о сотрудничестве с его штабом

Порошенко: Путин должен забыть об отмене санкций как минимум на год

Штайнмайер начинает свой президентский поход

Названы потери Украины из-за торговой агрессии России

Портников объяснил, почему Юрий Бойко набросился на Олега Ляшко

Російські ЗМІ розповідають, що в "ДНР" затримали вбивць "Мотороли" (ВІДЕО)

Україна опустилася ще в одному світовому рейтингу

Деканоідзе розповіла, що робитиме після звільнення

Деканоідзе каже, що Троян – ненадійна людина

Еще раз о манипуляциях Кремля, - Пономарь

Деканоідзе розповіла, чому йде з поліції

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

 Новости за день