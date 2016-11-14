Трамп подтвердил намерение посадить или выселить три миллиона мигрантов

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности выселить или арестовать три миллиона мигрантов. Как сообщает replyua.net, об этом новоизбранный президент заявил в интервью одному из американских телеканалов.
По словам Трампа, он намерен применить такие меры к «криминальным элементам», которых в свое время суд осудил за продажу наркотиков или участие в бандах. Новоизбранный президент добавил, что по его подсчетам таких людей в стране примерно три миллиона, что составляет около 1% населения США.
Более того, Трамп подтвердил намерения укрепить границы Соединенных Штатов Америки на границе с Мексикой, в частности, он хочет выстроить крепкую стену. Трамп заявил, что в некоторых местах он может согласиться на забор, однако в других необходимо поставить серьезную и прочную стену.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп пытается найти способ, чтобы вывести в быстрые сроки страну из Парижского соглашения по климату, так как для завершения всего процесса необходимо не менее четырех лет. Действие Парижского соглашения началось 4 ноября, а принято было в декабре прошлого года
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