валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Трамп подтвердил намерение посадить или выселить три миллиона мигрантов

Трамп подтвердил намерение посадить или выселить три миллиона мигрантов
Будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности выселить или арестовать три миллиона мигрантов. Как сообщает replyua.net, об этом новоизбранный президент заявил в интервью одному из американских телеканалов.

По словам Трампа, он намерен применить такие меры к «криминальным элементам», которых в свое время суд осудил за продажу наркотиков или участие в бандах. Новоизбранный президент добавил, что по его подсчетам таких людей в стране примерно три миллиона, что составляет около 1% населения США.

Более того, Трамп подтвердил намерения укрепить границы Соединенных Штатов Америки на границе с Мексикой, в частности, он хочет выстроить крепкую стену. Трамп заявил, что в некоторых местах он может согласиться на забор, однако в других необходимо поставить серьезную и прочную стену.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пытается найти способ, чтобы вывести в быстрые сроки страну из Парижского соглашения по климату, так как для завершения всего процесса необходимо не менее четырех лет. Действие Парижского соглашения началось 4 ноября, а принято было в декабре прошлого года
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
12617

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у


Свежие новости

Фридман: первый раз в жизни реально боюсь

Власти Польши заявили о своей непричастности к сжиганию украинского флага

Эксперты рассказали, как нужно правильно завтракать

Трамп сделал первые назначения, определившись со старшим советником

В России надеются, что Трамп признает аннексию Крыма

В Торецке задержан несовершенный диверсант, совершивший попытку подорвать дом

Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина

ЕИБ выделит Украине «транспортный» кредит

«Укравтодор» попросил водителей присылать фотографии заснеженных дорог

Трамп начинает подтверждать свои предвыборные заявления

Сегодня мощный снежный циклон покинет Украину

Трамп подтвердил намерение посадить или выселить три миллиона мигрантов

Новая Зеландия переживает последствия цунами

Шансы на получение «безвиза» в этом году еще есть – МИД Украины

Климкин рассказал о перспективе сотрудничества Украины и США после победы Трампа

В Норвегии иммиграция дает 80% прироста населения

Победа Трампа привела к резким изменениям на фондовых рынках

Разгона протестующих не будет, - СНБО

Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий

Портников назвал вопрос, от ответа на который зависит будущее всей России

 Новости за день