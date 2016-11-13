США выразили солидарность Украине в почтении памяти жертв Голодомора

Администрация президента Соединенных Штатов Америки на своем сайте выразила солидарность с Украиной в почтении памяти жертв Голодомора. Посвященная этому акция проходит в Украине ежегодно в предпоследнюю субботу ноября, - об этом передает replyua.net.
В заявлении Белого дома указывается: США присоединяется в ноябре к солидарности с украинцами во всем мире в память о жертвах ужасного преступления сталинского режима – Голодомора, ставшего одной из самых страшных намеренно устроенных национальных трагедий в современной истории. В сообщении указывается также, что восемьдесят три года назад более трех миллионов украинцев погибли, став жертвами жестокого сталинского режима. Белый дом заявляет, что он, а также друзья Украины в Соединенных Штатах Америки прилагают все усилия для того, чтобы память о пострадавших в результате этой трагедии людей жила.
Исследования, проведенные институтом НАН Украины, показали, что за время Голодомора, произошедшего в 1932-1934 годах, погибли более 4 миллионов украинцев, что на тот момент составляло около 13 процентов всего населения страны. Некоторые другие исследователи заявляли о большем количестве жертв.
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