Сверхновое оружие оказалось слишком дорогим для американцев

Издание Associated Press пишет, что 155-мм артиллерийская установка Advanced Gun System ранее являвшаяся предметом новой американской гордости, теперь оказалась огромной проблемой, - об этом сообщает replyua.net.
Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки не может подобрать экономически эффективные снаряды для новой пушки своего самого большого и самого передового эсминца «Зумвальд». Выяснилось, что снаряды, оснащенные GPS-наведением и ракетным двигателем, разработанные специально для новой 155-мм артиллерийской установки Advanced Gun System, стоят почти 800 000 долларов за штуку – почти только же, сколько одна крылатая ракета. Как выяснилось, такие цены не по карману ВМФ США, по крайней мере, для того, чтобы закупать их в большом количестве.
Представители военного командования ВМФ США заявили, что снаряды должны быть дешевле, чем крылатые ракеты, иначе они экономически себя не оправдывают, даже если способны поразить цель, находящуюся на расстоянии 130 километров – одна крылатая ракета, имеющая диапазон дальности в 1852 километра, обходится США в 1 миллион долларов. Министерство обороны США планировало закупить 90 снарядов для Advanced Gun System в 2018 году, однако сейчас об этом не может быть и речь, - заявляют американские чиновники. Полный боекомплект артиллерийской установки рассчитан на 600 снарядов.
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