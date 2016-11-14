Фридман: первый раз в жизни реально боюсь

«Мне 63 года и стыдно признаться, что впервые за всю свою жизнь я испугался за будущее своей страны после того, как стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США», пишет известный американский журналист Томас Фридман на странице Нью-Йорк Таймс, передает replyua.net со ссылкой на Новое время.
По словам Фридмана, теперь он чувствует себя бездомным в Америке, и такое чувство возникло первый раз в жизни. «Скажу больше – когда еще Трамп только намекнул на то, что собирается баллотироваться, я понял, что этот человек может победить, и знал об этом во время предвыборной гонки. Но результаты выборов все равно стали для меня шоком. Американцам так хотелось перемен, что они даже не подумали о том, кто и как будет руководить этими переменами, и вот это страшнее всего», пишет Фридман. Также журналист отмечает, что теперь уже можно смело говорить о том, что Республиканская партия во главе с Трампом получает все рычаги власти после прошедших выборов.
«Это огромная ответственность, ведь в их власти абсолютно все – от Белого дома до самых обычных судов. Нужно спросить – понимают ли они сами, какая ответственность теперь возложена на них? Я не желаю им зла и даже не буду мешать моему новому президенту. Но пока я расстроен, и я очень переживают за мою Америку. Будет ли он лучшим президентом? Пока я чувствую себя бездомным», пишет журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма