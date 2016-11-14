Трамп начинает подтверждать свои предвыборные заявления

К сожалению, прогнозы многих экспертов о том, что Трамп полностью изменит свою риторику после выборов, пока не оправдываются. Как информирует replyua.net со ссылкой на Индепендент, Дональд Трамп накануне заявил о том, что после вступления в должность главы Соединенных Штатов, он немедленно приступит к депортации 2-3 миллионов нелегальных мигрантов.
«Что мы сделаем в первую очередь? Мы выбросим из страны около двух или даже три миллиона нелегалов, за плечами которых имеются судимости – из этих людей очень много наркоторговцев, членов банд и других преступников. Два миллиона –это минимальная цифра, возможно, таких людей в полтора раза больше. Или мы их депортируем, или мы их арестуем», заявил Трамп. Также миллиардер подчеркнул, что все эти люди не только незаконно проживают на территории Соединенных Штатов, но и совершают в чужой для них стране преступления. Нужно отметить, что это заявление неоднократно звучало от республиканца во время избирательной кампании.
Депортацию нелегалов он называл одной из первоочередных проблем, которую он решит, вступив в должность президента США. Первый раз заявление о депортации прозвучало от Трампа в начале сентября, и тогда он пообещал, что займется этим вопросом в первый день президентства.
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