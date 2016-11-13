Трамп готується до боротьби з нелегальною міграцією

На сьогоднішній день в Сполучених Штатах під загрозою опинилися приблизно 3 мільйони нелегальних мігрантів: їх можуть або депортувати, або кинути до в’язниці. Про це сьогодні, 13-го листопада, заявив «новоспечений» президент США Дональд Трамп під час ефіру на каналі CBS, пише видання DW, передає replyua.net.
«Є такі люди, - вони злочинці. У них за плечима є історія злочинів, вони входять до якоїсь банди, продають наркотики. Таких приблизно 2 мільйона, якщо не 3. У нас є лише два варіанти: або вивести їх геть з країни, або посадити у відповідне місце – до в’язниці», - сказав він. В той самий час Трамп пояснив, що в проекті «Стіни» заплановано загородити кордон з Мексикою «цеглою та бетоном», але вона буде не скрізь – місцями буде звичайний колючий дріт.
Як відомо, в ході передвиборної кампанії Дональд Трамп неодноразово наголошував, що збирається боротися з нелегальною міграцією. За його словами, першими з країни «полетять» нелегальні імігранти, які мають за плечима хоча б один злочин. Також республіканець заявляв, що збудує стіну на кордоні з Мексикою, щоб «зробити Америку безпечною для її громадян». «Ми маємо розуміти, що знаходимося в безпеці, що нас за поворотом не підріжуть і не пограбують», - казав він.
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