Про те, як Трамп хотів "нагнути" під себе американську пресу - ЗМІ

Новобраний президент Сполучених Штатів Америки республіканець Дональд Трамп декілька разів намагався «купити» журналістів під час своєї передвиборної кампанії. Про це сьогодні, 13-го листопада, пише видання АР з посиланням на книгу Мегіно Келлі, яка працює ведучою телепередачі «The Kelly Report» на каналі Fox News, передає replyua.net.
На сторінках своєї книги «Settle for More», яка через декілька днів має піти в тираж, Келлі розповідає, що серед кількох спроб підкупити її, одного разу Дональд Трамп запропонував оплатити її проживання в готелі. Але це було марно, оскільки журналістка виявилася не такою простою, як думав республіканець. За її словами, напевно, такими діями Трамп хотів отримати позитивні відгуки від неї на телепередачах, яких вона критикувала його політику та особисте ставлення до жінок і національних меншин.
Також Келлі розповіла, що після того, як вона відмовила Трампу в «подачках», в хід пішла важка артилерія: образливі слова та погрози. В той самий час журналістка заявила, що Дональд Трамп завжди намагався отримати від неї та її колег позитивний відгук, тільки не заслуженим шляхом, а шляхом підкупу чи погроз. «В цьому він сильний», - зауважила телеведуча.
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