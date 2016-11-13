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На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских

На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских
Несколько часов назад в американском Индианаполисе прошел митинг против президентства Трампа, во время которого ранения получили несколько полицейских из-за массовых беспорядков в толпе протестующих.

Как информирует replyua.net со ссылкой на американские новостные телеканалы, в результате беспорядков полицейские задержали 7 человек, а в общей сложности в митинге приняли участие пятьсот активистов. Как рассказали источники, митинг начинался очень мирно – жители Индианаполиса просто прошлись по улицам, требуя не допускать Дональда Трампа ко власти. Однако чуть позже несколько митингующих, заметив полицейских, начали бросать в копов камни и бутылки. Полицейские явно не ожидали таких действий и практически «не оборонялись», в результате пострадали два сотрудника полиции, им была оказана медицинская помощь.

Полицейским пришлось применить перцовый спрей, чтобы утихомирить толпу активистов. В результате беспорядков удалось задержать семь активистов. Акции протеста против избрания Трампа сейчас продолжаются в нескольких городах в таких штатах, как Техас, Калифорния, Нью-Йорк, Вашингтон, Иллинойс и Орегон.
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