Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, обратилась ко всему мировому сообществу после выборов в Соединенных Штатах. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, политик заявила, что после избрания Дональда Трампа на пост президента США жизнь не закончилась, и в его победе нет ничего ужасного.
«Правда такова, что мы пока не владеем информацией о том, будет ли Трамп делать все, о чем он говорил во время предвыборной гонки. Пока не нужно паниковать, поскольку мы еще не знаем, что будет дальше», отметила бывший госсекретарь. По ее словам, она всегда настроена оптимистично, и ей кажется, что, когда Трамп увидит доклады спецслужб США, он начнет многое понимать в политике. Олбрайт считает, что строить политику в США – это очень сложное занятие, поскольку весь мир смотрит на эту страну, и нужно это учитывать.
Также Олбрайт отметила, что не знает, как президентство Трампа повлияет на Украину, и нужно быть очень осторожными, поскольку речь идет не только о Крыме, а о нарушении международных норм, и такого не было много десятилетий – чтобы одна страна забрала себе часть другого государства.
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