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Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США
Дональд Трамп уверен, что выиграть президентские выборы в Соединенных Штатах ему помогли социальные сети, где он мог опровергнуть ложную информацию, которую распространяли некоторые СМИ.

Как информирует replyua.net со ссылкой на CBS, избранный американский президент заявил о том, что теперь постарается вести себя в соцсетях более сдержанно и не публиковать скандальные посты. «Если я когда-то и буду использовать социальные сети, я постараюсь вести себя более сдержанно», отметил миллиардер. По его словам, социальные сети являются уникальным местом для прекрасной формы общения, и именно соцсети всегда помогают в тех случаях, когда нужно отстоять свою позицию, если средства массовой информации распространяют неточную или лживую информацию. Дональд Трамп уверен, что выиграть президентские выборы ему помогли подписчики в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке.

Напомним, что ранее Дональд Трамп назвал американцев, вышедших на акции протеста «профессиональными митингующими», а также заявил, что СМИ виновны в этих митингах, и именно они подстрекали американцев на такие действия. Также он отметил, что выборы были честными и прозрачными.
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