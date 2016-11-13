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В США разработали уникальную съедобную упаковку для продуктов

В США разработали уникальную съедобную упаковку для продуктов
Специалисты из Соединенных Штатов представили свою новую разработку – съедобную упаковку для пищевых продуктов, информирует replyua.net.

Доклад о новом изобретении был представлен в пресс-релизе по итогам выставки Химического общества США в Филадельфии. Разработчики съедобной упаковки отметили, что основным продуктом, входящим в состав упаковочного материала, стало молоко. Пленку изготавливают из специального молочного белка, однако, если использовать только этот продукт, упаковка будет получаться сложной в использовании и будет пропускать воздух, что не позволит хранить продукт длительное время. Для усовершенствования пленки разработчики добавили в ее состав цитрусовый пектин. По словам специалистов, внешне эта пленка ничем не отличается от обычной полиэтиленовой упаковки, однако она пропускает в пятьсот раз меньше кислорода, чем обычный пластик.

Пленка при разложении не выделяет токсичных веществ, поэтому она абсолютно безопасная для здоровья человека и окружающей среды. Впрочем, американские специалисты отметили, что пленку совсем необязательно употреблять в пищу – она хотя и съедобная, но произведена только для того, чтобы снизить вред на окружающую среду.
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