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Клинтон обвинила в своем поражении ФБР

Клинтон обвинила в своем поражении ФБР
Reuters сообщает, что Хиллари Клинтон, проигравшей выборы в США с большим отрывом, пришлось в субботу отчитываться перед своими спонсорами. Демократка заявила, что во всем виновато Федеральное бюро расследований, и лично его глава Джеймс Комей, - об этом передает replyua.net.

Издание пишет, что в ходе субботней телефонной конференции Клинтон заявила, что виной ее проигрыша стало расследование ФБС, о котором было объявлено менее чем за две недели до выборов. Как сообщалось ранее, почти все были уверены в ее победе – она лидировала практически во всех опросах, а в тех, которые проводились республиканцами, отрыв был втрое меньше чем оказалось по итогам выборов. Население страны шокировано победой Трампа – большинство избирателей отдали свои голоса за Клинтон, хотя большинство выборщиков – за Трампа, что и решило исход выборов. Граждане США, несогласные с приходом Трампа к власти, уже неделю участвуют в многотысячных митингах. Рейтинг Клинтон сильно упал, и не поднялся после ее официальной речи, прозвучавшей в среду.

Клинтон заявила, что ее команда проанализировала динамику изменений общественного мнения в преддверии выборов, и считает, что ее рейтинги существенно изменились сразу после того, как Комей выступил с заявлением о возобновлении расследования, в то время как до этого она была лидером. По ее словам, расследование ФБР подорвало доверие к ней выборщиков в Северо-Западных и Западных штатах страны.
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