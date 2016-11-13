Трамп приготовил своим детям и зятю "тепленькое местечко" в администрации

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня Дональд Трамп продолжил формирование своей администрации, заявив, что назначит на ключевые должности в вертикали исполнительной власти США троих своих детей.
В качестве будущего вице-президента США Трамп избрал Майка Пенса, а попавшего ранее в скандал экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи пообещал сделать одним из шести его заместителей. Также в администрации Трампа будут работать трое его детей: дочь Иванка, сыновья Эрик и Дональд-младший, и даже его зять Джаред Кушнер. Все они станут членами исполнительного комитета, состоящего из 16 лиц. Американские СМИ пишут, что остальные претенденты на эти должности также известны – все они входили в его команду во время первой попытки Трампа занять пост президента США.
В целом, нью-йоркскому магнату, сколотившему свое состояние на торговле недвижимостью, придется сделать более 4000 назначений. Журналисты издания сообщают, что им известно лишь о списке из 100 лиц, которые займут ключевые должности. Решение о том, кто будет назначен на все эти должности, Трамп должен принять до 20 января.
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