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СпецтемаКоманда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Трамп ищет самый быстрый способ отменить соглашение об изменении климата

Трамп ищет самый быстрый способ отменить соглашение об изменении климата
Информационное агентство Reuters сообщает, что Дональд Трамп недвусмысленно дал всем понять, что ищет самый быстрый способ для США отказаться от участия в Парижском соглашении об изменении климата, - об этом передает replyua.net.

Такая информация поступила от источника, приближенного к Трампу, который пожелал остаться неизвестным. Как известно, главная цель соглашения об изменении климата – это сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Трамп неоднократно заявлял, что глобальное потепление – это миф, поэтому подобные соглашения не имеют никакого смысла. Как известно, Парижское соглашение об изменении климата вступило в силу в прошлую пятницу.

Поскольку победу на выборах в США одержал Трамп, правительства всех стран-участниц соглашения, начиная с Китая, в течение прошедшей недели подтвердили свою готовность его выполнения, однако, фактически, его реализация была отложена до 18 ноября. Трамп тем временем ищет юридические механизмы для одностороннего отказа от выполнения условий соглашения, подписанного в прошлом году Бараком Обамой. При этом США придется оказаться от участия и в соглашении об изменении климата 1992 года. Остальные страны намерены выполнять соглашение, и надеются, что оно продолжит быть обязательным и для США.
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