Турция рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в США

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министерство иностранных дел Турции сегодня заявило, что турецким гражданам стоит пока воздержаться от поездок в Соединенные Штаты Америки в связи с «рисками, спровоцированными акциями протеста и социальной напряженностью».
Как сообщалось ранее, в США все еще продолжаются многотысячные протесты граждан против избрания Трампа президентом США. Митинги и демонстрации проходят в нескольких городах страны, в том числе Нью-Йорке, Далласе и Чикаго. Демонстранты в США заявляют, что Трамп, как новый президент США, составляет угрозу для безопасности страны, а также прав и свобод человека. Протесты особенно обострились сегодня, после того, как в Портленде в штате Орегон, был застрелен один из митингующих.
МИД Турции предостерегает, что поездки в США, где «сложилась неблагоприятная социальная обстановка, могут быть опасными» и просит своих граждан быть осторожными при путешествиях в штаты. Заявления турецкого МИД является ответом на рекомендацию Государственного департамента США для сотрудников дипломатической миссии США в Стамбуле и их семей покинуть страну, в «связи со сложившейся небезопасной ситуацией в стране», сделанную в прошлом месяце.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter