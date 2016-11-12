Трамп рассказал о Сирии и России

Дональд Трамп дал большое интервью популярному изданию The Wall Street Journal и рассказал о внешнеполитическом курсе США после вступления в должность президента, сообщает replyua.net. По словам Трампа, своей главной задачей на посту президента он считает борьбу с международным терроризмом.
По его мнению, Соединенные Штаты должны переключить внимание не на свержение власти Башара Асада, а на борьбу с «Исламским государством» в Сирии. Кроме того, республиканец подчеркнул, что американцы поддерживают повстанцев, о которых ничего не знают. «США должны бросить все силы на борьбу с ИГИЛ в Сирии, а не на попытки лишить власти сирийского президента. Сейчас у Сирии два мощных союзника – Россия и Иран, которые помогают бороться с террористами. Что касается США, то наша страна продолжает поддерживать повстанцев, а это люди, о которых мы ничего не знаем», заявил Трамп.
По его словам, в конечном итоге может получиться так, что США будут бороться не с терроризмом, а с Сирией и Россией. Помимо этого, Трамп заявил, что скоро проведет телефонный разговор с Путины, а после победы на выборах он получил от президента РФ «прекрасное» письмо.
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