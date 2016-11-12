Спецслужбы США передали Трампу доступ к секретным данным

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, сегодня получил доступ к секретной информации от американских спецслужб, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости. Передача секретной информации была осуществлена в рамках передачи власти в Белом доме.
Кроме того, такой же информацией может владеть и действующий президент США, и сейчас у Трампа и Обамы практически одинаковые «возможности». Теперь у республиканца имеется доступ к ежедневному брифингу разведывательных служб США, который представляет из себя что-то вроде газеты, где содержится секретная информация о событиях в мире. Эта информация поступает, как правило, из разведки, а также она сильно отличается от тех данных, которые получали кандидаты во время предвыборной гонки.
Если кандидат имел возможность ознакомиться только с данными по ИГИЛ, Ирану и Китаю, то у будущего президента более расширенный доступ к данным. Сейчас Трампа находится в Нью-Йорке, и, чтобы получить подробный отчет, ему придется ехать в правительственный офис спецслужб, к примеру, в офис ФБР.
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