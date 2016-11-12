валюта
СпецтемаСиноптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

Спецслужбы США передали Трампу доступ к секретным данным

Спецслужбы США передали Трампу доступ к секретным данным
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, сегодня получил доступ к секретной информации от американских спецслужб, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости. Передача секретной информации была осуществлена в рамках передачи власти в Белом доме.

Кроме того, такой же информацией может владеть и действующий президент США, и сейчас у Трампа и Обамы практически одинаковые «возможности». Теперь у республиканца имеется доступ к ежедневному брифингу разведывательных служб США, который представляет из себя что-то вроде газеты, где содержится секретная информация о событиях в мире. Эта информация поступает, как правило, из разведки, а также она сильно отличается от тех данных, которые получали кандидаты во время предвыборной гонки.

Если кандидат имел возможность ознакомиться только с данными по ИГИЛ, Ирану и Китаю, то у будущего президента более расширенный доступ к данным. Сейчас Трампа находится в Нью-Йорке, и, чтобы получить подробный отчет, ему придется ехать в правительственный офис спецслужб, к примеру, в офис ФБР.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 ноя 2016
16105

Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился прогнозом в отношении того, кто войдет в администрацию Дональда Трампа, а также рассказал о тайном сообщении, переданным

12 ноя 2016
11340

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Алан Лихтман, которые делает безошибочные прогнозы по исходу президентских выборов в США последние 32 года, сделал еще один прогноз относительно будущего президентства Дональда Трампа, сообщает


Свежие новости

Россию не спасет ничего, кроме чуда - Альфред Кох

Трамп рассказал о Сирии и России

Саммит НАТО переносят с зимы на лето из-за Трампа

Ученые: гибель Земли уже никто не сможет остановить

Правила набора контрактников могут измениться

Спецслужбы США передали Трампу доступ к секретным данным

Гидрометцентр предупреждает украинцев о мощном циклоне 13 ноября

Сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку президента Южной Кореи

Украина начинает экспортировать муку в США

Флинт: в протрамповской русской среде пошли новые разговоры

Пан Ги Мун понадеялся на «другого» Трампа-президента

На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом

Рабинович: а в любви к Путину никто и не замечен

В Киеве подготовились к мощному снегопаду

Массовые митинги против Трампа закончились стрельбой

Какими будут цены на новогодние туры в Украине?

В школах оккупированного Донбасса запретили Украину

Казарин: Поклонская перешла все границы

Савченко рассказала о письме Трампу

Ярослав Грицак об опасности недооценки силы идиотов

 Новости за день