Массовые митинги против Трампа закончились стрельбой

Массовые митинги против президентства Дональда Трампа закончились стрельбой в городе Портленд. Как информирует replyua.net со ссылкой на полицию города, сообщение о беспорядках появилось на странице полицейских в Твиттере.
В сообщении говорится о том, что в результате стрельбы ранение получил один человек, и полицейские призвали активистов разойтись по домам. Полицейские отметили, что уже начато расследование по инциденту, который сегодня произошел на Моррисон-Бридж, и в ходе стрельбы огнестрельное ранение получил один из активистов. Также полицейские обратились к жителям города, которые участвовали в акции протеста и были свидетелями стрельбы. Некоторые активисты заявили, что стрелял темнокожий молодой человек, одетый в черную толстовку.
Напомним, что митинги против Трампа начались сразу после того, как были объявлены результаты выборов. Миллионы американцев заявили о том, что Трамп не может быть президентом Соединенных Штатов. Митинги и беспорядки наблюдаются в городах тех штатов, которые традиционно голосуют за кандидатов от Демократической партии.
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