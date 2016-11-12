Трамп снова похвалил Путина и рассказал о «прекрасном» письме

ВВС сообщает о том, что Дональд Трамп заявил о том, что в ближайшее время намеревается провести телефонный разговор с российским президентом Путиным, информирует replyua.net.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, накануне дал большое интервью одному из самых влиятельных изданий Америки и отметил, что после избрания на должность президента он получил «прекрасное» письмо от российского главы. Также Трамп подчеркнул, что у него с Путиным уже запанированы телефонные переговоры в самое ближайшее время. Напомним, что Путин одним из первых поздравил миллиардера с победой на выборах. Поздравительную телеграмму от Путина Трамп получил утром 9 ноября, практически сразу после того, как стали известны результаты выборов.
Также в интервью республиканец заявил о том, что собирается бороться с ИГИЛ в Сирии, но не намерен предпринимать попыток лишить власти Башара Асада. По словам Трамп, США поддерживают сирийскую оппозицию, но понятия не имеют, кто эти люди. Главными союзниками Сирии в борьбе с ИГИЛ Трамп назвал Россию и Иран.
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