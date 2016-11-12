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Трамп намерен бороться с ИГИЛ и оставить в покое Асада

Трамп намерен бороться с ИГИЛ и оставить в покое Асада
В интервью изданию The Wall Street Journal будущий президент США рассказал, как будет вести внутреннюю и внешнюю политику США, сообщает replyua.net. По словам миллиардера, все свои усилия он направит на борьбу с международным терроризмом, в частности, он собирается задействовать все силы для уничтожения «Исламского государства» в Сирии.

По словам Трампа, его политика будет построена только на борьбе с ИГИЛ, но он не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии и настаивать на уходе Башара Асада с поста президента страны. «Наше присутствие в Сирии будет основываться не на попытках лишить Асада власти, а на борьбе с ИГИЛ. Сирия, как и мы, также борется с ИГИЛ. У Сирии тесный союз с Россией, также в числе союзников появился Иран. Что касается США, то мы почему-то поддерживаем повстанцев, хотя понятия не имеем, кем являются эти люди», отметил Трамп.

Кроме того, он заявил, что нельзя допустить атак на войска Асада, поскольку в этом случае придется признать, что США сражаются с РФ и Сирией.
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