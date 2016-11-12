Эксперт: от Трампа может отвернуться вся его команда

В ближайшее время Дональда Трампа могут ожидать неприятные события – не исключено, что от него отвернется большая часть команды. Как информирует replyua.net, об этом в эфире Обозревателя рассказал Майкл Кофман, эксперт Центра военно-морских исследований Минобороны Соединенных Штатов.
По его словам, дальнейший внешнеполитический курс Трампа, который подразумевает множество изменений, может привести к серьезному расколу в его команде. «В команде Трампа начинается большое сражение, поскольку большинство людей в этой команде являются яркими сторонника традиций республиканцев, а Трамп явно не поддерживает эти традиции. Лишь небольшая часть людей из окружения миллиардера готова к тому, чтобы США наладили отношения с Россией, а также, чтобы США начали плотное сотрудничество с РФ в том, что касается борьбы с международным терроризмом», заявил Кофман.
Напомним, что лишь незначительная часть республиканцев готова поддержать Трампа в том, что касается его взглядов на внешнеполитический курс США, однако большинство республиканцев отказываются от налаживания отношений с Россией.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима