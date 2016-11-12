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Трамп рассказал, чем займется в первые недели своего президентства

Трамп рассказал, чем займется в первые недели своего президентства
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже дал свое первое интервью для влиятельного издания The Wall Street Journal. Как сообщает replyua.net, в нем республиканец определился с самым важными приоритетами своей работы на протяжении первых недель президентства

Среди самых главных задач для Трампа является дерегуляция финансовых институтов, чтобы у банков появилась возможность вновь давать кредиты. К тому же, новый президент Соединенных Штатов намерен защитить приграничные районы страны от проникновения нелегальных мигрантов и наркотических средств в США.

По словам Дональда Трампа, у него состоялся разговор с нынешним президентом страны Бараком Обамой. После ее окончания республиканец заявил о пересмотре своей точки зрения касаемо программы предоставления трем десяткам миллионов граждан доступных страховок (Obamacare), которую реализовала действующая администрация президента. Напомним, что в ходе предвыборной агитации Трамп подвергал резкой критике эту программу и обещал ее полностью отменить.

Необходимость объединения страны – это еще один приоритет для Трампа. В разговоре с журналистами он отметил, что намерен превратить США в такую страну, где люди будут друг друга любить. А для того, чтобы снизить существующее напряжение в обществе, новый президент хочет создать больше рабочих мест.
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