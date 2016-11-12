валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился прогнозом в отношении того, кто войдет в администрацию Дональда Трампа, а также рассказал о тайном сообщении, переданным его соратниками их союзникам за рубежом.

Пономарь пишет, что к нему постоянно поступают просьбы от читателей рассказать о том, кто войдет в команду Трампа. Блогер пишет, что нет смысла называть конкретные фамилии и обсуждать каждого из них персонально. Пономарь подчеркивает, что все люди, которых Трамп назначит на ключевые должности, будут республиканцами-ястребами. «Все они – опытные деятели, которых можно назвать «зубрами» и «волками» и в бизнесе, и в политике. Пономарь подчеркивает, что команда Трампа будет отличаться бескомпромиссностью, принципиальностью, консервативностью. Также политический обозреватель полагает, что большинство тех, кого Трамп возьмет в свою команду, выросли на политике Рейгана по разрушению Империи Зла, и сейчас им предстоит иметь дело с ее модифицированной версией – криминально-чекистской. Пономарь пишет, что ни о какой сделке между Вашингтоном и Москвой в таких условиях быть не может.

Политический обозреватель подчеркивает, что многие опасаются того, что именно Трамп намерен выполнить из своих предвыборных обещаний. Он пишет: «Еще раз напомню, что предвыборная риторика и реальная политика США - две большие разницы». Пономарь сообщает, что ближневосточные союзники Трампа уже получили от его соратников тайное послание о том, что им стоит забыть все предвыборные «страшилки» Трампа – все будет хорошо. Блогер отмечает, что с политикой в отношении Украины Трамп поступит так же.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Все страны должны занять жесткую позицию по отношению к России, - Канада

СБУ заблокировала незаконный канал связи с Крымом

Вслед за "вежливыми людьми" в Крым пришли "вежливые коллекторы"

Россия запретила въезд известному американскому дипломату

Третья жертва провокации в Севастополе - бывший капитан украинского корабля радиоэлектронной разведки

Обама огласил список своих последних зарубежных поездок в статусе президента

ЕС поставил Косово ультиматум

Портников: в постановочном видео о задержании Штыбликова отображены все фобии Лубянки

Крымский Бандеровец: над постановочным видео задержания "украинского диверсанта" смеялись даже ватники

НБУ возьмет под свой контроль все интернет-платежи в Украине

Полтора года Саакашвили протирал штаны – Марина Данилюк-Ярмолаева

Количество депозитов и кредитов в гривне резко возросло, - НБУ

В Верховную Раду внесен закон Порошенко о защите обманутых вкладчиков

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал

Портников: не Трамп должен использовать Украину, а мы должны использовать Трампа

Шахов розповідає, що на його життя вчинили замах

У НАБУ кажуть, що наразі чиновники самі собі встановлюють розміри виплат

У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу

ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком

 Новости за день