Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился прогнозом в отношении того, кто войдет в администрацию Дональда Трампа, а также рассказал о тайном сообщении, переданным его соратниками их союзникам за рубежом.
Пономарь пишет, что к нему постоянно поступают просьбы от читателей рассказать о том, кто войдет в команду Трампа. Блогер пишет, что нет смысла называть конкретные фамилии и обсуждать каждого из них персонально. Пономарь подчеркивает, что все люди, которых Трамп назначит на ключевые должности, будут республиканцами-ястребами. «Все они – опытные деятели, которых можно назвать «зубрами» и «волками» и в бизнесе, и в политике. Пономарь подчеркивает, что команда Трампа будет отличаться бескомпромиссностью, принципиальностью, консервативностью. Также политический обозреватель полагает, что большинство тех, кого Трамп возьмет в свою команду, выросли на политике Рейгана по разрушению Империи Зла, и сейчас им предстоит иметь дело с ее модифицированной версией – криминально-чекистской. Пономарь пишет, что ни о какой сделке между Вашингтоном и Москвой в таких условиях быть не может.
Политический обозреватель подчеркивает, что многие опасаются того, что именно Трамп намерен выполнить из своих предвыборных обещаний. Он пишет: «Еще раз напомню, что предвыборная риторика и реальная политика США - две большие разницы». Пономарь сообщает, что ближневосточные союзники Трампа уже получили от его соратников тайное послание о том, что им стоит забыть все предвыборные «страшилки» Трампа – все будет хорошо. Блогер отмечает, что с политикой в отношении Украины Трамп поступит так же.
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