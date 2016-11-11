Обама огласил список своих последних зарубежных поездок в статусе президента

Как передает Associated Press, президент США Барак Обама заявил сегодня, что готов осуществить последний заграничный визит в статусе главы государства. Заграничная поездка Обамы начнется в понедельник и продлится шесть дней, - сообщает replyua.net.
Обама посетит Грецию, Германию и Перу. Президент США примет участие в работе Азиатского экономического саммита в Перу, а в Лиме встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и австралийским премьер-министр Малкольм Тернбуллом. В Германии Обама встретится за ужином с канцлером Ангелой Меркель, а также другими европейскими лидерами, в том числе – Терезой Мэй и президентом Франции Франсуа Олландом. В Греции президент США намерен выступить с речью о глобализации и провести встречу с премьер-министром страны Ципрасом в Парфеноне. В Белом Доме сообщили, что визит в Грецию станет самой последней зарубежной поездкой Обамы в статусе президента США.
Также в Пентагоне добавили, что эти поездки – своеобразное прощание Обамы с лидерами мировых держав, а также шанс укрепить их позицию в отношении соглашений, заключенных с США в течение последних лет, в частности – Парижского договора об изменении климата и соглашения о сдерживании ядерной программы Ирана. Представитель американской администрации отметил, что Обама ожидает, что столкнется с вопросами о том, какая судьба ждет эти соглашения, поскольку Дональд Трамп заявлял, намерен их пересмотреть или отменить.
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