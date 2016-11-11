валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Обама огласил список своих последних зарубежных поездок в статусе президента

Обама огласил список своих последних зарубежных поездок в статусе президента
Как передает Associated Press, президент США Барак Обама заявил сегодня, что готов осуществить последний заграничный визит в статусе главы государства. Заграничная поездка Обамы начнется в понедельник и продлится шесть дней, - сообщает replyua.net.

Обама посетит Грецию, Германию и Перу. Президент США примет участие в работе Азиатского экономического саммита в Перу, а в Лиме встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и австралийским премьер-министр Малкольм Тернбуллом. В Германии Обама встретится за ужином с канцлером Ангелой Меркель, а также другими европейскими лидерами, в том числе – Терезой Мэй и президентом Франции Франсуа Олландом. В Греции президент США намерен выступить с речью о глобализации и провести встречу с премьер-министром страны Ципрасом в Парфеноне. В Белом Доме сообщили, что визит в Грецию станет самой последней зарубежной поездкой Обамы в статусе президента США.

Также в Пентагоне добавили, что эти поездки – своеобразное прощание Обамы с лидерами мировых держав, а также шанс укрепить их позицию в отношении соглашений, заключенных с США в течение последних лет, в частности – Парижского договора об изменении климата и соглашения о сдерживании ядерной программы Ирана. Представитель американской администрации отметил, что Обама ожидает, что столкнется с вопросами о том, какая судьба ждет эти соглашения, поскольку Дональд Трамп заявлял, намерен их пересмотреть или отменить.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Все страны должны занять жесткую позицию по отношению к России, - Канада

СБУ заблокировала незаконный канал связи с Крымом

Вслед за "вежливыми людьми" в Крым пришли "вежливые коллекторы"

Россия запретила въезд известному американскому дипломату

Третья жертва провокации в Севастополе - бывший капитан украинского корабля радиоэлектронной разведки

Обама огласил список своих последних зарубежных поездок в статусе президента

ЕС поставил Косово ультиматум

Портников: в постановочном видео о задержании Штыбликова отображены все фобии Лубянки

Крымский Бандеровец: над постановочным видео задержания "украинского диверсанта" смеялись даже ватники

НБУ возьмет под свой контроль все интернет-платежи в Украине

Полтора года Саакашвили протирал штаны – Марина Данилюк-Ярмолаева

Количество депозитов и кредитов в гривне резко возросло, - НБУ

В Верховную Раду внесен закон Порошенко о защите обманутых вкладчиков

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал

Портников: не Трамп должен использовать Украину, а мы должны использовать Трампа

Шахов розповідає, що на його життя вчинили замах

У НАБУ кажуть, що наразі чиновники самі собі встановлюють розміри виплат

У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу

ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком

 Новости за день