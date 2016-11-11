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Калифорнийцы хотят провести референдум и отделиться от США

Калифорнийцы хотят провести референдум и отделиться от США
Референдум касательно независимости штата Калифорния, вероятнее всего, будет проведен только весной 2019 года. Как передает replyua.net со ссылкой на Газета.ру, жители штата Калифорния крайне недовольны победой Дональда Трампа на выборах, и стало известно, что накануне была запущена инициатива по организации референдума о выходе Калифорнии из состава Соединенных Штатов.

На одном из американских сайтов уже появилась информация об американском Брекзите – однако в Калифорнии он будет называться Калекзит. Также начался сбор средств на проведение референдума в штате. Американские источники уточнили – комитет по независимости Калифорнии создавался еще много лет назад, но раньше никто из жителей штата не задумывался о референдуме, однако неожиданные результаты президентских выборов, на которых одержал победу Дональд Трамп, заставили калифорнийцев задуматься о независимости штата.

Напомним, что именно калифорнийцы начали первыми выходить на митинги протеста против Дональда Трампа, поскольку в этом штате традиционно голосуют только за демократов.
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