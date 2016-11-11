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Одежду Трампа продают онлайн с большими скидками

Одежду Трампа продают онлайн с большими скидками
Как сообщает replyua.net со ссылкой на WWD, Trump Organization сегодня устроила аттракцион «невиданной щедрости» - одежда и аксессуары Дональда Трампа продаются онлайн с огромными скидками.

На веб-сайте Trump Organization со вчерашнего дня проходит аукцион, на котором продаются костюмы, рубашки и галстуки, также небольшой ассортимент кожаных изделий, аксессуаров и солнцезащитных очков. Распродажа организована компанией совместно с Amazon. Стоимость костюмов составляет от 120 до 160 долларов США, галстуков – 60-85 долларов, рубашек – 27-30 долларов, запонок – 30-40 долларов. Скидки при этом составляют более 50%. Очки торговой марки Van Heusen, и продаются на отдельном сайте.

Издание отмечает, что причиной распродажи является решение Трампа о прекращении этого бизнеса – все три компании, производящие одежду и аксессуары, прекращают производство каких-либо товаров под торговой маркой «Trump». Кроме того, многие бизнес-партнеры Трампа отказались от сотрудничества с ним после его оскорблений, прозвучавших в адрес мексиканских мигрантов – он заявил, что все они являются «убийцами» и «насильниками».
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