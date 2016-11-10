Експерт не вірить у визнання США легальності анексії Криму

Політолог, співробітник Національної академії наук України Максим Ялі висловив експертну думку про те, що визнання Сполученими Штатами Америки легітимності анексії Кримського півострова Російською Федерацією малоймовірне, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, політолог зауважив, що анексія Криму – той рідкісний випадок, коли демократи і республіканці досягли консенсусу у зовнішньополітичних питаннях. Саме цей консенсус і став базисом для запровадження кількох пакетів санкцій, як індивідуального, так і секторального характеру. Крім того, експерт нагадав, що президент у США не володіє одноосібною владою. Всі важливі рішення мають пройти як через Палату представників (нижня палата американського парламенту), так і через Сенат (верхня палата американського парламенту). Відтак, таке імпульсивне рішення, яке суперечить міжнародним зобов’язанням США, не знайшло б підтримки в Конгресі.
Нагадаємо, у одному із виступів в ході передвиборної кампанії Дональд Трамп заявив, що можливо розгляне питання легітимності окупації Кримського півострова Росією. Відтак у Кремлі назвали його головним союзником, а в Україні та США розкритикували. Восьмого листопада поточного року Трампа було обрано президентом Сполучених Штатів.
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