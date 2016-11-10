Роберт Де Ниро отказался от своих слов о Дональде Трампе

Незадолго до выборов актер Роберт Де Ниро называл Дональда Трампа «свиньей» и другими нехорошими словами, а также обещал «набить республиканцу морду», однако сегодня он заявил, что больше не собирается этого делать.
Как сообщает replyua.net, об этом голливудский актер рассказал на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», которое транслирует АВС. Де Ниро попросили прокомментировать результаты выборов, однако он сослался на плохое самочувствие, сказав, что чувствует себя не очень хорошо. «Я не смогут ударить Трампа, ведь он уже президент. И нам нужно уважать (!) мнение тех, кто его выбрал. Хотя мы знаем, кто это такой. Теперь нужно смотреть, что он сделает и какие решения примет», сказал Де Ниро.
Также он отметил, что многие не согласны с результатами выборов, поэтому сейчас выходят на митинги и устраивают беспорядки, но это, по мнению, Де Ниро, бессмысленно. Напомним, что Трампа оскорблял и Том Хэнкс, назвав республиканца «самовлюбленным краснобаем».
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