Эксперт: Трампу придется управлять страной на фоне ненависти к нему миллионов американцев

Андреас Умланд, кандидат политических и исторических наук, в блоге на Новом времени пишет об изменениях, которые произойдут после вступления Трампа в должность президента США, информирует replyua.net.
По словам Умланда, Вашингтон скоро не сможет быть активным в вопросах внешней политики, поскольку он будет поглощен внутренними проблемами. «Трамп будет управлять страной, где его ненавидят миллионы людей, и этим людям не только неприятен Трамп, как личность, - им неприятны его политические взгляды и предложения. Пока непонятно, как народ собирается выражать эту неприязнь, но ясно одно – лишь небольшая часть людей, в том числе, и из руководства Штатов, сможет поддерживать Трампа, и то лишь частично», пишет Умланд.
По его словам, если Трамп будет также сумасбродно управлять страной, как он вел себя во время предвыборной кампании, даже простым служащим будет невозможно выполнять свою работу добросовестно. Вероятно, отмечает эксперт, европейским странам придется взять ответственность на себя и заняться глобальными проблемами, которыми раньше по традиции занимались Соединенные Штаты.
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