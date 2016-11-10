У Нью-Йорку масштабні протести проти президента Трампа

Під час багатотисячного протесту в Нью-Йорку щодо скандальної перемоги на президентських виборах Дональда Трампа було затримало понад 65 осіб. Наразі їхнє становище невідоме. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише місцеве видання NBC NewYork, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що учасники масштабної акції перекрили вулицю біля хмарочоса «Trump-tower», де новоспечений президент працює та обговорює подальші свої кроки для встановлення «перемир’я» з протестувальниками. Проте на вулиці зібралися люди, які категорично проти того, щоб республіканець Дональд Трамп залишався на посаді глави держави.
Протестувальники вимагають від Трампа негайно відмовитися від президентського крісла, викрикуючи «Дональд Трамп – тобі треба тікати» та «Трамп нам не президент». У інформаційному листі зазначається, що поліція під будівлею, де знаходиться новообраний президент, встановила барикади. Протестувальники в свою чергу палять американські прапори та опудала в вигляді Трампа. Нью-Йоркська поліція арештувала кількох учасників мітингу за опір при затримані та за дрібне хуліганство. Як повідомлялося, в день, коли стало відомо, що Трамп переміг на виборах президента США, на протест вийшло багато американців в різних містах США.
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