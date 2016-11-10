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Боровой: ответ кремлевским троллям

Боровой: ответ кремлевским троллям
На своей странице в Фейсбуке российский политик Константин Боровой отвечает на все вопросы о его отношении к выборам в США, поскольку, по его словам, на его страницу прибежали кремлевские тролли, передает replyua.net.

«У кремлевских троллей было сразу несколько основных тезисов – «Боровой, ты заявил, что Клинтон побеждает, значит, ты противник нашего Трампика», «Трамп – наш, и он будет с Путиным дружить», пишет политик. По его словам, это уже совсем старая установка – о том, что выборы фальсифицированы, и новой пока еще не появилось. «Правильный это или неправильный выбор американцев, какая теперь разница? Какая разница, сработал или нет эффект стеснительного избирателя? Какая теперь разница, что результаты опросов меняли со злым умыслом?», отмечает Боровой.

По его мнению, выбор сделан неплохой, но и другой выбор не стал бы ужасным, и зря расстраиваются сторонники демократов, ведь скоро в Америке начнутся обновления. Боровой подчеркивает, что когда-то Каддафи засыпал Обаму комплиментами, но ничего не изменилось. То же самое ждет и Путина.
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