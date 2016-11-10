Шендерович: когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желания

Для всего мира наступил исторический момент, и о нем все уцелевшие через много лет будут рассказывать своим детям. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виктор Шендерович.
По словам российского писателя, если бы какой-нибудь популист одержал победу, к примеру, в Турции, это стало бы неприятностью, но не более того, а победа популиста в самой мощной стране мира – это самая опасная вещь. «Нужно надеяться только на американские политические силы, которые должны сдерживать Трампа. Впрочем, выбор американцев был законным, и никто уже не сможет помешать победе Трампа. Обама и Клинтон уйдут тихо. Однако после этого начнется самое интересное. Восемь лет во всем обвиняли Обаму, а Трампа, получается, выбрали сами. Очень хорошая арабская пословица о том, что, когда Бог хочет наказать кого-о, он исполняет его мечту», пишет Шендерович.
По его мнению, теперь будет интересно наблюдать за тем, кого Россия будет обвинять в своей изоляции, и понятно, что россиян никто не полюбит, и РФ продолжит оставаться на отшибе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter