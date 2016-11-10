валюта
СпецтемаСупрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Флинт: американцам нужно готовить деньги

Флинт: американцам нужно готовить деньги
Реальность может быть намного суровее, но хочется быть оптимистом и верить в то, что Трамп исправит ситуацию, только непонятно, как он это будет делать при долге в 19,8 триллионов долларов.

Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Александр Флинт. По словам историка, хочется увидеть, как Трамп запретит въезд мусульманам и возведет стену на границе с Мексикой за счет Мексики, как он собирается снизить налоги до 15 процентов, и при этом избежать дополнительного дефицита в бюджете в размере полтора триллиона, как он срежет помощь другим странам. «Первым на очереди должен стоять Израиль, которому уже выдали подарков на сорок миллиардов. Также хочется увидеть, как закроют НАТО, как будут выстраиваться отношения с Южной Кореей и Японией. Самое интересное – как теперь в Вашингтоне будут принимать Путина, и как Трамп признает Крым российским и снимет санкции», пишет Флинт.

По его мнению, американцам уже нужно готовить свои кошельки к оплате после их дикого выбора.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
38511

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,

09 ноя 2016
9483

Итоги выборов: о том, как весь мир проигнорировал предсказания известного профессора

Сегодня некоторые американские издания напомнили всему миру о том, что Алан Лихтман, известнейший американский профессор из университета Вашингтона, давал прогноз относительно этих выборов, но его


Свежие новости

Шовковский не собирается продлевать контракт с «Динамо»

Реакция украинцев в США на победу Дональда Трампа

В Интерполе необычные перестановки: теперь в руководстве россиянин и китаец

Путин тешит себя напрасными ожиданиями – Наталья Гулевская

Флинт: американцам нужно готовить деньги

МИД: ЕС отдал OPAL России и нарушил ассоциацию с Украиной

Алина Купцова: Приход Трампа может перевернуть все вверх дном

14 ноября земляне станут свидетелями уникального явления

Кирилл Сергеев: Главное и самое худшее последствие прихода Трампа – неизвестность

Советолог: Украина останется один на один с Россией

Знакомьтесь – новая первая леди США

Трамп обещает дружбу кубинцам, а они устраивают военные учения после его победы

Фельштинский: Клинтон сама вершила свою судьбу

Получатели субсидий не будут выплачивать задолженность по коммуналке

Валетов: прекращаем панику и очередную зраду

Боровой: я не занимал никакой позиции в споре Клинтон и Трампа

В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Гидрометцентр предупреждает о мощных снегопадах в Украине

Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Пономарь: констатация самых болезненных фактов

 Новости за день