Флинт: американцам нужно готовить деньги

Реальность может быть намного суровее, но хочется быть оптимистом и верить в то, что Трамп исправит ситуацию, только непонятно, как он это будет делать при долге в 19,8 триллионов долларов.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Александр Флинт. По словам историка, хочется увидеть, как Трамп запретит въезд мусульманам и возведет стену на границе с Мексикой за счет Мексики, как он собирается снизить налоги до 15 процентов, и при этом избежать дополнительного дефицита в бюджете в размере полтора триллиона, как он срежет помощь другим странам. «Первым на очереди должен стоять Израиль, которому уже выдали подарков на сорок миллиардов. Также хочется увидеть, как закроют НАТО, как будут выстраиваться отношения с Южной Кореей и Японией. Самое интересное – как теперь в Вашингтоне будут принимать Путина, и как Трамп признает Крым российским и снимет санкции», пишет Флинт.
По его мнению, американцам уже нужно готовить свои кошельки к оплате после их дикого выбора.
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