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Знакомьтесь – новая первая леди США

Знакомьтесь – новая первая леди США
Впервые за всю историю США первой леди страны станет женщина, которая не имеет высшего образования и не является уроженкой Соединенных Штатов, информирует replyua.net. Мелания Трамп – это уникальный «персонаж» в Америке, учитывая ее бурную биографию.

Еще ни разу первой леди не становилась женщина, работавшая моделью и позировавшая обнаженной, однако надо отдать должное Мелании – выглядит она потрясающе. Мелания – славянка, и она родилась в Словении. Первой леди удалось поступить в университет, однако Мелания забросила его, когда поступило выгодное предложение о работе в модельном бизнесе. Несмотря на огромную разницу в возрасте с Дональдом (24 года), пара вместе уже больше десяти лет, и ее считают очень крепкой. У Дональда и Мелании общий сын Бэррон, которому сейчас десять лет.

Несмотря на отсутствие высшего образования, Мелания может похвастаться знанием пяти языков – она в совершенстве владеет немецким, английским, сербским, французским и словенским. Также будущая первая леди не «сидит на шее» у мужа и ведет свой бизнес – Мелания имеет собственный бренд, который выпускает косметику, часы и украшения.
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