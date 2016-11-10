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Фельштинский: Клинтон сама вершила свою судьбу

Фельштинский: Клинтон сама вершила свою судьбу
В блоге на Обозревателе доктор исторических наук Юрий Фельштинский пишет о том, почему победил Трамп, а Клинтон ему проиграла, передает replyua.net. По словам эксперта, за все то время, что шла гонка, даже Трамп и Клинтон не перегрызли друг другу горло, поэтому нам тем более не надо так злобно реагировать на победу Трампа.

«Все эти месяцы за Клинтон стояла мощная демократическая машина, а республиканцы вынужденно поддерживали Трампа. Более того, у Клинтон была мощная финансовая база, а Трампу пришлось вкладывать даже собственные деньги, но он все равно одержал победу. Победа Трампа – его собственное достижение, а поражение Клинтон – исключительно дело рук самой Клинтон», отмечает Фельштинский. По его словам, Трамп бился в одиночку, а Клинтон располагала и деньгами, и поддержкой Обамы, поэтому оба кандидата обязаны самим себе за победу и поражение.

«Они сами стали вершителями своей судьбы, и противникам Трампа можно пожелать только выпить с горя, а сторонникам – отметить его победу. Я буду искренне рад, если внешнеполитическая программа Трампа не будет продиктована Путиным», пишет эксперт.
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